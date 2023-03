Jumbo stopt na 2024 als hoofdsponsor van ploeg van Wout van Aert

De supermarktketen sluit niet uit dat ze langer aan het wieler- en schaatsteam verbonden blijft, maar dat zal dat niet als hoofdsponsor zijn. Dat blijkt uit bronnen die de NOS gesproken heeft. Eind 2022 werden de plannen al kenbaar gemaakt aan de ploegleiding en sindsdien wordt er achter de schermen hard gewerkt om de continuïteit van het team van Wout van Aert, Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck en Tosh van der Sande te waarborgen. Van Aert heeft bij het Nederlandse WorldTeam nog een contract tot 2026, Benoot tot 2025. Dat van Van Hooydonck en Van der Sande loopt volgend seizoen af.

“Op dit moment kijken we naar onze positionering”, bevestigde een woordvoerder van Jumbo. “Het contract met de wieler- en schaatsploeg loopt af en het is niet zeker of we na 2024 nog geld willen stoppen in de sportwereld. Daarbij kijken we ook of ons sponsorbeleid nog aansluit bij onze visie en ambities en bij de behoeftes van onze klanten.”