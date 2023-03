Shari Van Belle wil met OHL dramatische start van play-offs doorspoelen tegen Club YLA: “Eén keer winnen en we zijn weer vertrokken”

Geen enkele nederlaag in de reguliere competitie om dan de play-offs te starten met een… één op negen. De vrouwen van OH Leuven kennen hun eerste dipje van het seizoen op het meest foute moment mogelijk. Zo snel mogelijk herpakken is dus de boodschap. Zaterdag krijgen Shari Van Belle en co. het bezoek van Club YLA.

“We moeten die mindere stap zo snel mogelijk rechtzetten”, zegt rechtsachter Shari Van Belle. “We wisten vooraf al dat na die halvering van de punten alles weer dichter bij mekaar zou komen. In Genk verloren we dan omdat we met de doelkansen morsten. Tegen Gent waren we wel iets minder, maar toch hadden we in de toegevoegde tijd de zege nog kunnen pakken, maar opnieuw wrongen we twee reuzekansen de nek om. In Anderlecht verdienden we afgelopen zaterdag te winnen, maar lat en paal stonden daar weer in de weg. Het is simpel: we moeten gewoon eens drie punten pakken en dan zijn we opnieuw vertrokken.”

Door de mindere start van OHL is niet alleen Anderlecht naar de leiding geklommen, maar doen ook Standard en Genk plots weer volop mee voor de titel. “Dat maakt het alleen maar spannender. Genk heeft een thuisreputatie, elke tegenstander heeft het daar lastig. We hebben er verloren, maar hebben die verplaatsing dus ook al achter de rug. Standard kende een moeilijke start, maar draait al een tijdje op volle toeren. Het zal zaterdag tegen Brugge moeten gebeuren. Onze opdracht is simpel: we moeten die match winnen. We mogen Club YLA zeker niet onderschatten. Ze klopten Anderlecht, we zijn dus op onze hoede. En ondanks alle berichten is iedereen bij ons met de titelstrijd bezig. Sinds augustus zitten we met de titel in ons hoofd. We hebben daar elke week hard voor gewerkt, het zou zot zijn om dat nu ineens te grabbel te gooien. Gewoon weer één keer de netten laten trillen en we staan er weer, zeker weten.”