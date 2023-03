Trash talk tussen Anthony Joshua en Jermaine Franklin begonnen: “Hoe meer hij praat, hoe dieper zijn graf”

Anthony Joshua maakt dit weekend zijn langverwachte comeback in de ring. De voormalige wereldkampioen zwaargewicht neemt het komende zaterdag op tegen Jermaine Franklin in de O2 Arena in Londen. Het wordt voor de 33-jarige Joshua zijn eerste terugkeer naar de ring sinds zijn twee opeenvolgende nederlagen tegen Oekraïner Oleksandr Usyk. De psychologische oorlogsvoering is alvast begonnen.

Vandaag stond Joshua oog in oog met zijn Amerikaanse tegenstander op een persconferentie op Portland Square. Aan zelfvertrouwen ontbrak het alvast niet bij de Brit. Joshua kwam onder meer terug op het dreigement van Franklin dat hij hem knockout zou slaan.

“Het is het slechtst mogelijke moment om tegenover mij te staan,” aldus Joshua. “Hoe meer hij praat, hoe dieper het graf wordt dat hij voor zichzelf graaft, maar het is wat het is. Ik zou veel dingen over hem kunnen zeggen, maar ik respecteer mijn tegenstander. Het is aan mij om zaterdag mijn werk te doen. Dat is het enige waar ik me op richt vanaf ronde één tot en met ronde twaalf.”

Joshua, die twee periodes wereldkampioen bij de zwaargewichten (IBF, IBO, WBA en WBO) was, heeft naast drie nederlagen 24 zeges op zijn palmares, 22 daarvan met knock-out. Het eigen publiek entertainen in de O2, is voor hem geen extra motivatie. “We zijn geen entertainers, boksen is geen spelletje. Wat niet wegneemt dat er wel entertainment zal zijn.Mensen houden wel van een robbertje vechten en er zal zeker bloed te zien zijn.”

Na zijn nipte nederlaag in november tegen Dillian Whyte in de Wembey Arena, zijn eerste na 21 zeges (14 KO’s), is ook de 29-jarige Franklin erop gebrand om zaterdag een comeback te maken in stijl. “Ik ben nu beter in vorm en ben klaar om het vuurwerk los te laten. Ik zal op alle mogelijke manieren proberen te winnen en als het kan sla ik hem tegen het canvas. Alles is mogelijk. Ik kom van een plaats waar niet veel mogelijkheden zijn en heb het al tot hier gebracht. Het beste bewijs dat echt alles mogelijk is.”