Thibaut Courtois traint alweer bij Real Madrid

Thibaut Courtois heeft vandaag opnieuw meegetraind met Real Madrid nadat hij uit voorzorg de Rode Duivels verliet voor de oefeninterland tegen Duitsland. Courtois, die na de EK-kwalificatiematch tegen Zweden klaagde over wat last aan de abductor, is zondag inzetbaar tegen Valladolid en de return leg van de halve finale van de Copa del Rey tegen FC Barcelona volgende week woensdag.

Courtois verliet het trainingskamp van de Rode Duivels uit voorzorg, met in het achterhoofd de zware kalender bij Real Madrid in april met onder meer matchen in de beker tegen Barça en in de Champions League tegen Chelsea.

Nu de titel zo goed als onmogelijk wordt, zijn de beker en de Champions League levensbelangrijke doelen van Real. De Duitse international Rüdiger koos er na een gesprek met bondscoach Flick zelfs voor om niet naar Duitsland te gaan.