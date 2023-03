Ze geven over in de kanalen en urineren op straat: waarom Amsterdam jonge Britse toeristen wil weren

Nederland

“Blijf weg.” Dat is de niet mis te verstane boodschap in een nieuwe digitale campagne van de stad Amsterdam. Ze is enkel en alleen gericht op jonge Britten tussen 18 en 35 die naar de stad komen om in de drank en drugs te vliegen. Amsterdam is de eerste toeristische bestemming die zo’n campagne lanceert, maar lang niet de enige die jonge Britten liever niet meer ziet komen. En dat is voor een belangrijk deel de schuld van reisbureaus.