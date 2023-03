In de schaduw van Jumbo-Visma wordt ook gekoerst. Meer zelfs, voor velen staan Mathieu van der Poel en Wout van Aert voor zondag nog altijd dat trapje hoger dan Wout van Aert. Wat leerden we met het oog op de Ronde van Vlaanderen? Werden we iets wijzer over de teams van die twee andere topfavorieten? En wie kan voor de verrassing zorgen?