Stan Van Tricht bijt van zich af nadat Soudal-Quick Step alweer tekortschiet: “Het is niet omdat het in Vlaanderen niet loopt dat plots alles slecht is bij ons”

Stan Van Tricht. “Door ons als ploeg niet volledig te focussen op de klassiekers, hoort het er misschien ook wel bij dat we onze suprematie in de voorjaarsklassiekers moeten afgeven.” — © BELGA

“Net als de weersomstandigheden totaal anders waren dan in de voorbije koersen hoopten we ook dat de wedstrijdomstandigheden een ander verloop zouden kennen”, zegt de 23-jarige profrenner uit Bouterem. “We hadden er best goede hoop in, we stonden met een best sterke ploeg aan de start en bovendien ontbraken de Grote Drie. Dan heb je automatisch meer kans. Helaas ontbrak het ons aan het nodige geluk. Net voor de wedstrijd echt openbrak, hadden we Tim Merlier al verloren na een val en mechanische problemen.”

De renner uit Boutersem eindigde uiteindelijk als 54ste, maar reed zoals verwacht de hele dag in dienst van de ploeg, vooral voor Tim Merlier en Julian Alaphilippe. Een rol die Van Tricht vorige weekend ook al vervulde in de Coppi Bartali. Toen wel met succes voor de ploeg. “Naast de eindzege voor Mauro Schmid pakten we op vijf dagen ook nog twee etappezeges. Dat mag toch ook eens gezegd worden. Ja, het Vlaamse voorjaar loopt niet zoals gehoopt, dat moeten we durven toegeven. Maar met een uitstekende Remco Evenepoel in Catalonië en nog tal van andere zeges, waaronder die van Tim Merlier in Nokere Koerse, mag je niet alles dramatiseren. Doordat net het klassieke voorjaar tegenvalt, wordt er te makkelijk gedacht dat alles slecht is. Door ons als ploeg niet volledig te focussen op de klassiekers, hoort het er misschien ook wel bij dat we onze suprematie in de voorjaarsklassiekers moeten afgeven. Ook de andere ploegen zijn trouwens niet opgewassen tegen de hegemonie van Jumbo-Visma. Er zijn er nog die achter de feiten aanhollen.”

Geen Ronde

De Ronde van Vlaanderen van zondag staat niet op het programma van Van Tricht. “Dat is ook nooit echt ter sprake gekomen. Bovendien hebben we daar in onze ploeg veel sterkere pionnen voor dan mezelf. Ik kon mezelf vandaag dan ook helemaal leegrijden.”