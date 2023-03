Nationale Bank gaat 580 miljoen euro in het rood in 2022

De Nationale Bank van België heeft in 2022 580 miljoen euro verlies geleden. Het dividend zakt naar 1,5 euro per aandeel, zo meldt de Bank woensdag na het sluiten van de beurs.

In 2021 was er nog 355 miljoen euro winst. Dat het winstcijfer onder nul zou duiken, was reeds duidelijk. In december communiceerde de Nationale Bank een verwacht verlies tussen 600 en 800 miljoen euro. Het definitieve verliescijfer komt dus iets beter dan verwacht uit. Het forse verlies is een gevolg van de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank.

Een en ander heeft ook gevolgen voor de staatskas. Zo zakt de winstuitkering naar het minimumdividend van 1,5 euro, dat bepaald is in de regels van de bank. De staat kan bijgevolg maar rekenen op 300.000 euro en de individuele beleggers eveneens 300.000 euro, of 600.000 euro in totaal. Bovendien zit er voor de staat geen zogenaamd saldo van de winst in.

Een jaar eerder kreeg de staat nog 122,5 miljoen euro saldo van de winst en 27,6 miljoen euro dividend.