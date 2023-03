COLUMN. Fotograaf Natuurhulpcentrum deelt tips and tricks voor beste dierenfoto’s

Op 6 april en op 3 juni organiseren we hier in het Natuurhulpcentrum weer een fotografieworkshop. We weten dat er heel veel mensen interesse hebben in het fotograferen van dieren. En heel vaak krijgen we de vraag om foto’s te mogen komen maken van onze dieren. Helaas gaat dat niet. We hebben niet de tijd om iedereen te begeleiden. Maar op donderdag 6 april en op zaterdag 3 juni maken we er tijd voor. Meer nog, we leren u hoe u de mooiste foto’s kan maken. Sven van Bartokshop Hasselt geeft in de voormiddag tekst en uitleg over fotografie. In de namiddag wordt er dan volop geoefend.

Een van de lesgevers is Dries. Hij is onze huisfotograaf. Tenminste, nu is hij dat. In zijn beginjaren bij ons wou hij een nieuw fototoestel. Nadat we dat gekocht hadden, kwam hij met een heel teleurstellende foto terug. Ik heb me toen boos gemaakt en hem teruggestuurd voor nieuwe, betere foto’s. En dat heeft geholpen. Hij maakt nu de mooiste foto’s en deelt zijn jarenlange ervaring graag met alle geïnteresseerden.

Info over de fotografieworkshop via onze website, inschrijven kan via 089/85.49.06