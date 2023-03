Na heisa rond Delhaize komt Colruyt met plan voor loonregimes in hele sector: “Voor hen staat er veel op het spel”

Nu het personeel van Delhaize zich hardnekkig blijft verzetten tegen het franchiseren van 128 eigen winkels, komt concurrent Colruyt met een plan om de loonregimes in de supermarktsector te vereenvoudigen. Nu zijn er te veel verschillen en is er sprake van oneerlijke concurrentie, klinkt het. En dat is niet alleen nadelig voor de supermarktketens zelf, maar ook voor kleine zelfstandigen.