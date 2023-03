Schoonheidsspecialiste licht klanten op door valse leningen af te sluiten: “Vriendschappen misbruikt”

In mei 2019 diende de buurvrouw van de schoonheidsspecialiste klacht in toen ze ontdekte dat de vrouw hun vriendschap had misbruikt. Tijdens het onderzoek bleek de vrouw nog twee andere klanten opgelicht te hebben. Door financiële problemen zocht ze naar eigen zeggen naar oplossing om haar schulden af te lossen. De schoonheidsspecialiste hanteerde daarvoor telkens dezelfde modus operandi. Tijdens bezoekjes in haar schoonheidssalon won ze tijdens de gesprekken met haar klanten hun vertrouwen. Volgens de aanklager ging ze bewust op zoek naar makkelijke slachtoffers: een weduwe, een vrouw met psychologische problemen en iemand die in een echtscheiding verwikkeld zat.

40.000 euro

De schoonheidsspecialiste beloofde dat zij hun financiële problemen kon oplossen door haar connecties bij advocaten, de griffie van de rechtbank of dat ze zelf haar spaargeld zou lenen. In werkelijkheid ging ze zelf leningen aan op naam van haar klanten door valse handtekeningen te zetten. Zo leende ze op naam van haar buurvrouw 30.000 euro. Om alles in orde te kunnen maken bij de bank, vroeg ze een kopie van de identiteitskaart en de loonfiches van de slachtoffers, die te goeder trouw en aan de hand van valse verhaaltjes alles overmaakten aan de vrouw.

De schoonheidsspecialiste probeerde met het geld haar eigen schulden af te betalen. “Er blijft dus geen cent meer van over”, sprak ze. Toch moet ze nu een kleine 40.000 euro aan haar slachtoffers terugbetalen in de vorm van schadevergoedingen. Zelf kreeg ze een celstraf van twaalf maanden met volledig uitstel onder voorwaarden. Zo moet ze inspanningen leveren om de burgerlijke partijen te vergoeden. Ze moet ook nog een geldboete van 2.000 euro betalen.

De vrouw stond vorige maand huilend voor de rechtbank. “Ik schaam me diep. Ik besef goed wat ik gedaan heb. Ik heb mijn vriendschappen en het vertrouwen bij die mensen misbruikt. Zoiets doe je gewoon niet. Elke ochtend als ik in de spiegel kijk, denk ik aan de slachtoffers. Ik zal dit tot het einde van mijn dagen met me meedragen”, klonk het.