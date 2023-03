SD Worx weer aan ’t feest, Demi Vollering wint Dwars door Vlaanderen bij comeback: “We flowen lekker met de ploeg, sorry aan de rest”

SD Worx kannibaliseert het vrouwenwielrennen. Drie dagen na de overwinning van Marlen Reusser in Gent-Wevelgem heeft Demi Vollering een geanimeerde Dwars door Vlaanderen gewonnen. Vollering, die terug is na drie weken op hoogte, staat ook zondag aan de start in de Ronde van Vlaanderen, waar de concurrentie van SD Worx stilaan met lood in de schoenen moet starten.

Geen Lotte Kopecky aan de start van Dwars door Vlaanderen -de Belgische kampioene zet alles op de Ronde van Vlaanderen-, maar bij SD Worx malen ze daar niet om. De grote slokop in het vrouwenwielrennen wisselt de ene kopvrouw probleemloos in voor de andere. Demi Vollering stond voor het eerst aan de start van een koers sinds haar veelbesproken zege in de Strade Bianche en won meteen. Vollering mikt vooral op de Waalse klassiekers en was net terug van hoogtestage, maar met een vernietigende aanval op Nokere-berg en een solo van tien kilometer pakte ze haar tweede zege in drie koersdagen dit seizoen.

Op 43 kilometer van de finish kwamen Marlen Reusser, de winnares van Gent-Wevelgem, en Marianne Vos, die voor het eerst aan de start stond in Dwars door Vlaanderen, uit een achtervolgende groep van bij koploopsters Francesca Barale, Victoire Berteau en Cecilie Uttrup Ludwig. Reusser zette zich op kop en deed op de Maria-Borrestraat Barale meteen naar adem happen.

Trek-Segafredo (met Longo Borghini, Shirin van Anrooij en Lucinda Brand) nam het werk op de schouders in de achtervolgende groep, maar toen ze tot op een handvol seconden naderden, trok Reusser met Vos in het wiel door op de kasseien van Doorn.

Reusser en Vos bleven zo voorop en de achtervolgende groep versplinterde en raakte opnieuw verder achterop.

Maar op 16 kilometer van de finish zat het avontuur van Reusser en Vos er dan toch op door het beukwerk van Longo Borghini in het achtervolgend pelotonnetje van 22 rensters. Er werd in de daaropvolgende kilometyers flink gekoerst, vooral de schijnbaar onvermoeibare Floortje Mackaij (Movistar) probeerde het slag om slinger, maar wegraken was niet makkelijk.

Op Nokere-berg -zo’n tien kilometer van de streep- reed Demi Vollering weg, Marianne Vos kon nét niet aanpikken.