Nieuw fandorp aan hippodroom lokt pak volk naar Dwars door Vlaanderen: “De coureurs zijn de paarden van de weg”

De passage van het peloton door de hippodroom en naast het fandorp was een schot in de roos. — © lvw

Waregem

Voor het eerst werd voor Dwars door Vlaanderen een supportersdorp ingericht in en rond HippoLoggia. Het nieuwe concept en zachte weer lokte heel wat wielerfans naar de hippodroom. Naast passages van zowel de mannen als de vrouwen werd er ook in muziek en randanimatie voorzien. De laatste schooldag vieren, een vipuitstap of namiddag met de kids, iedereen genoot van het wielerspektakel.