‘K2 zoekt K3’-finaliste Amy verbreekt verloving: “Na veel mooie jaren moeilijk besluit genomen”

Deze keer maakt ze het jammerlijke nieuws bekend dat ze niet langer verloofd is. Nieuws dat voor de buitenwereld wellicht totaal onverwacht komt. Samen met haar grote liefde Aaron was ze immers een huis aan het bouwen. “Na veel mooie jaren hebben wij het moeilijke besluit genomen om uit elkaar te gaan.” Met die korte boodschap maakte Amy op haar sociale media het nieuws bekend. De bouw van hun toekomstige droomwoning in het Vlaams-Brabantse Wolfsdonk was al behoorlijk gevorderd.

Een reden voor de breuk wordt niet genoemd. Het klinkt alleen nog dat ze goede vrienden blijven. “Wij wensen elkaar het beste toe en blijven goede vrienden.”

Courtens was een van de opvallendste kandidaten in de wedstrijd op VTM die een opvolgster voor Klaasje Meijer moest aanduiden. Ze schopte het tot de ultieme vier finalistes, maar uiteindelijk werd Julia Boschman als nieuwe K3’tje gekozen.