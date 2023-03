Kris raakte ernstig gewond na aanrijding tijdens E3, maar moest zelf op zoek naar hulp: “Kilometer gestapt met gebroken schouder”

Kris Vancoillie werd omver gemaaid door de motor en moest even bekomen. — © Cycling Memes Twitter

Harelbeke/Meulebeke

Tijdens de E3 Saxo Bank Classic is afgelopen vrijdag een slippende motorfiets in het publiek beland. Kris Vancoillie uit Meulebeke werd door het gevaarte tegen de grond gekwakt en brak zijn schouder. De passerende hulpdiensten hadden geen tijd voor hem en Kris moest zelf een kilometer stappen naar een medische hulppost. “Ik vraag me nu af wat de rechten van de supporter eigenlijk zijn”, zegt Kris.