Tien op zeventien vrachtwagens niet in orde bij controle: voor 8.247 euro boetes opgesteld

Diepenbeek

Tien van de 17 vrachtwagens die woensdag aan de kant werden gezet bij een controle op zwaar vervoer en vervoer van gevaarlijke goederen op de Boudewijnlaan in Diepenbeek was niet in orde. De politie Limburg Regio Hoofdstad stelde 10 onmiddellijke inningen op voor een totaalbedrag van 8.247 euro. Er werden onder andere inbreuken vastgesteld op het gebruik van de gsm achter het stuur, overlading, technische eisen en inbreuken op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. mm