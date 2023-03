‘Sabotage’ energiedelen gaat verder dan gedacht: “Leveranciers zetten klanten over naar duurder contract”

Energiedelen wordt niet alleen bemoeilijkt door een hoge administratieve kost die je moet betalen, sommige energieleveranciers verplichten deze klanten ook over te stappen naar “duurdere, dynamische contracten.”

Al 5 energiespelers rekenen een hoge administratiekost aan voor particulieren, die willen energiedelen. Kort samengevat gaat het om mensen met zonnepanelen die hun overschot aan stroom aan hun buurman of een familielid willen verkopen.

Daarmee kunnen beide partijen een paar honderd euro op hun energiefactuur besparen. Al is dat buiten de soms hoge administratiekost gerekend, die onder meer Luminus en Mega sinds een tijdje aanrekenen: 150 euro, door zowel de verkoper als de koper te betalen.

De Vlaamse regering is daar erg ontstemd over, omdat op deze manier de energieleveranciers het energiedelen ‘saboteren’. Ze vragen dat de Vreg, de Vlaams energiewaakhond, de zaak dringend onderzoekt.

Maar de sabotage gaat verder dan alleen een administratiekost: volgens zowel Landelijke Gilden, erg actief rond energiedelen, als eConnection, een jong bedrijfje dat energiedelen wil faciliteren, “zetten energieleveranciers klanten, die aan energiedelen willen doen, vaak over naar een dynamisch en dus duurder contract. Waardoor ook de kost die men betaalt per KWh in de meeste gevallen hoger wordt”, aldus Landelijke Gilden.

Fluvius

Bij de energieleveranciers blijven ze intussen beklemtonen dat er wel degelijk erg veel administratie komt kijken bij klanten die aan energiedelen doen. Energieleverancier Mega: “We krijgen elke maand de benodigde gegevens van netbeheerder Fluvius aangeleverd in een Excell-bestand, waarna wij die gegevens telkens manueel moeten ingeven.”

Ook de partij Groen wees daar woensdag op: “Bij gebrek aan goede software bij netbeheerder Fluvius, moeten de energiebedrijven energiedelers manueel verbinden”, aldus Vlaams parlementslid Staf Aerts.

Volgens Aerts moeten de Vlaamse regeringspartijen in eerste instantie bij Fluvius - waar ze in de raad van bestuur zitten - de boel op orde zetten, waardoor de administratiekosten kunnen dalen, in plaats van hun pijlen op de energieleveranciers te richten.