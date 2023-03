Italiaanse Genkenaar (74) krijgt 18 maanden cel voor toedienen messteek na uit de hand gelopen kaartspel

Op 4 november 2018 werd er een ploeg van politiezone CARMA naar het ZOL in Genk geroepen. Niet veel eerder werd er een man in levensgevaar binnengebracht na een steekpartij. De man had een wonde van 15 centimeter diep in zijn buik en werd met spoed geopereerd. De dikke darm was geperforeerd en de nier van de man was beschadigd. Het slachtoffer bleek een van de zonen van een gepensioneerde kennis van de zeventiger te zijn.

Eerder die dag zaten de kennis en de zeventiger in hun stamcafé te kaarten toen ze het met elkaar aan de stok kregen. De zeventiger zou zijn vriend tijdens die ruzie in het gezicht geslagen hebben. “De gewonde kameraad had daarop huilend zijn zonen gebeld”, aldus de Tongerse aanklager. Toen de zonen toekwamen aan het café was de zeventiger er al vandoor. “De vader van mijn client had bloeduitstortingen aan zijn rechterhand, gezwollen ogen en zijn bril was stuk”, aldus meester Jan Swennen die optrad voor de neergestoken zoon.

Keukenmes in jas

De twee zonen gingen op zoek naar de belager van hun vader. Zo belden ze aan bij het appartement van de zeventiger. Omdat de zeventiger volgens zijn advocaat, meester Jan Keulen, bijzonder veel schrik had voor de jongere mannen, stak hij in tussentijd een keukenmes in zijn jas. Ook hij belde zijn zoon op. Ondertussen waren de broers alweer vertrokken omdat de belager van hun vader de deur weigerde te openen.

Toen de zeventiger met zijn zoon en twee vrienden op de stoep voor het appartement stonden, passeerden de twee broers opnieuw. Ze stapten uit om eindelijk verhaal te halen. De broer van het slachtoffer sloeg de zeventiger daarbij op het achterhoofd. “Ik kon toen niet meer denken”, zo vertelde de zeventiger. “Ik herinnerde me toen dat ik het mes op zak had. Ik heb dat vastgenomen en ik heb ermee gestoken. Het was instinctief.” De man verwondde zo de andere zoon van zijn kennis met een messteek in de buik.

Voorbedachtheid

Volgens meester Swennen is er sprake van voorbedachtheid, aangezien de beklaagde het mes vanuit zijn appartement meenam. “Het gaat hier om een messentrekker eersteklas. Ik heb zo’n dossiers al voor het hof van assisen weten komen. Het gaat hier niet om zelfverdediging. De aanval en de verdediging erop zijn disproportioneel.” Meester Keulen vroeg eerder voor de zeventiger de vrijspraak of een eenvoudige schuldigverklaring. “Hij was bang en gezien die emotionele toestand kan er geen sprake zijn van voorbedachtheid.”

Volgens de Tongerse rechter is de voorbedachtheid wel bewezen. “De man nam bewust een mes mee naar beneden. Hij zocht de confrontatie op en gebruikte het mes bij de minste aanleiding”, luidt het vonnis. De zeventiger krijgt een celstraf van achttien maanden en een geldboete van 800 euro, beiden met de helft uitstel. Hij moet het slachtoffer een schadebedrag van 20.414 euro betalen.

De 53-jarige broer die de slag uitdeelde aan de zeventiger, moet een werkstraf van tachtig uur uitvoeren. De zeventiger krijgt daarvoor een schadevergoeding van 250 euro.