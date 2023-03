Thalys schrapt 10 procent van zijn treinen naar Parijs door sociale onrust

(DS)

“Door de repercussies van de sociale bewegingen in Frankrijk is uw Thalys geannuleerd. Daarom bieden wij u een omboeking zonder kosten of een terugbetaling via het Thalys Contact Center aan.” Reizigers die komende dinsdag wilden afreizen naar Parijs, kregen deze mail te lezen. Bij Thalys is te horen dat het treinaanbod voor 90 procent verzekerd zal blijven. “Het is slechts een kleine storing van ons aanbod naar Parijs in de paasvakantie”, klinkt het bij de woordvoerder van Thalys. “Reizigers kunnen kosteloos hun reis uitstellen of een terugbetaling aanvragen. Je belt hiervoor best naar de klantendienst of neem je contact op via sociale media.” Alleen blijkt het woensdagnamiddag onmogelijk om de klantendienst te bereiken.