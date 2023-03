REACTIES. Laporte: “Benoot was zo sterk, ik timede perfect”, Powless: “Ik trek als dark horse naar de Ronde”

Na opnieuw een beresterke koers van Jumbo-Visma en Tiesj Benoot in het bijzonder, mocht Christophe Laporte het net als in Wevelgem afmaken. Deze keer helemaal in z’n eentje. “De twee mooiste koersen komen nog, zondag zullen we er alles aan doen om Wout te laten winnen.”

Christophe Laporte: “Tiesj heeft fantastisch gewerkt, ik heb goed getimed”

“Wat een superdag!”, zei een stralende Laporte na afloop. “In een zware koers heeft het team een uitstekende job geleverd en ik ben blij om het opnieuw af te maken. Tiesj was enorm sterk bergop. Hij heeft de selectie gemaakt op de heuveltjes, in de finale heb ik perfect getimed. Het is echt ongelofelijk dat ik zowel Gent-Wevelgem als Dwars door Vlaanderen, twee mooie klassiekers, kan winnen. We hebben bijna alles al gewonnen als ploeg, dus we moeten zo voortdoen en zelfs nog beter proberen te doen, al wordt dat niet makkelijk. Nu is het volle focus op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, de twee mooiste. We zullen er zondag alles aan doen om Wout aan de zege te helpen.”

Christophe Laporte. — © BELGA

Oier Lazkano: “Om in zo’n prachtige koers tweede te eindigen, is ongelofelijk”

“Of ik mezelf verrast heb? Natuurlijk. Dit zijn echt prachtige koersen, dus om hier tweede te eindigen, is gewoon ongelofelijk”, blonk een emotionele Oier Lazkano na z’n knappe tweede plek. “Word ik nu de nieuwe Spaanse sensatie op kasseien? Nee, dat zou ik niet zeggen. We hebben nog goeie renners in de ploeg en er zijn nog veel goeie Spanjaarden, maar ik hoop wel dat ik door deze prestatie meer Spanjaarden motiveer om hier te koersen. Niemand had nog genoeg kracht in de finale, het was een hele zware koers. Jumbo-Visma rijdt een fantastisch seizoen, meer zat er niet in.”

Oier Lazkano. — © Getty Images

Neilson Powless: “Dit geeft vertrouwen voor de Ronde, ik ben daar een ‘dark horse’”

“Het was een erg zware koers”, aldus de Amerikaan die derde eindigde in z’n eerste Vlaamse klassieker. “In zo’n kleine groep moet je heel goed opletten. Vooral Benoot en Laporte waren sterk, dat zag ik al op dertig kilometer van de finish. In de finale was het ook erg tactisch en waren er veel demarrages. Maar Laporte was te sterk. Ik neem mijn hoed af voor hem en Jumbo-Visma.”

Voor Powless geeft dit wel vertrouwen naar de Ronde toe: “Ik ben daar een dark horse. Het deelnemersveld is daar nog sterker, maar met deze benen maak ik een kans in de finale. Of ik de sterkste ga zijn weet ik niet, maar ik hoop wel een rol te spelen zondag.”