Brandstichter van kathedraal Nantes bekent feiten bij start van proces

De 42-jarige Rwandees Emmanuel Abayissenga wordt vervolgd voor de “beschadiging of vernieling van andermans eigendom met voor personen gevaarlijke middelen”. Hij riskeert een celstraf van maximum tien jaar.

Aan het begin van de hoorzitting bekende de verdachte dat hij het gebouw in brand had gestoken. Naar eigen zeggen was hij ‘s ochtends naar de kathedraal gegaan om er te bidden en zo “gemoedsrust te verkrijgen”, maar “verloor hij de controle” toen hij voorbij een plek liep waar hij op 31 december 2018 was aangevallen. Die dag was hij bij de keel gegrepen en kreeg hij slagen in de maag terwijl hij de geluidsinstallatie van de kathedraal voorbereidde voor de mis van de volgende dag. De aanval verslechterde vervolgens zijn gezondheid, aldus de man.

“Sinds die dag heb ik spijt van alles wat er is gebeurd”, vervolgde Emmanuel Abayisenga, die zich soms in het Frans en soms, bijgestaan door een tolk, in het Rwandees uitdrukte. “Ik wilde mijn bijdrage leveren aan het land dat mij heeft verwelkomd, maar het is anders gelopen”, besloot de verdachte, die tot slot om “vergiffenis” vroeg.

Abayissenga kwam in 2012 aan in Frankrijk en werkte sinds 2016 als vrijwilliger voor het bisdom van Nantes. Hij moet zich in een afzonderlijke zaak ook verantwoorden voor de moord op een priester in augustus 2021 in het Franse departement Vendée.