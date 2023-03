Bezorger Amazon levert pakketje af… midden in gewapende politie-interventie

Bezorgers van Amazon zijn heel vastberaden en nauwkeurig als het op pakjes afleveren aankomt. Nu goed, dat is niet altijd het geval, maar uit een video die onlangs viraal ging op TikTok is gebleken dat minstens één bezorger zijn job serieus neemt. Op de beelden is te zien hoe een Amerikaanse man een pakketje aflevert … midden in een gewapende politie-interventie.