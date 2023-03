Kevin De Bruyne liet dan toch eerste tattoo zetten, al heb je ze waarschijnlijk gemist

Lang ging Kevin De Bruyne (31) totaal tattooloos door het leven, een uitzondering in de voetbalwereld. Maar oplettende kijkers konden tijdens de laatste twee matchen van de Rode Duivels, of zelfs al op het WK, drie woorden opmerken op zijn onderarm. Kevin liet in de zomer van 2022 de namen van zijn drie kinderen tatoeëren.

De meeste voetballers laten zich vol tekenen, maar De Bruyne bleef jarenlang een onbeschreven blad. Tot juli 2022. Sindsdien zijn drie kleine woordjes op te merken op zijn rechteronderarm: ‘Mason’, ‘Rome’ en ‘Suri’. Geen gigantische tekening dus, waardoor zijn eerste en enige tattoo makkelijk te missen is.

In 2020 werden De Bruyne en zijn echtgenote Michèle Lacroix voor de derde keer ouders. Dochtertje Suri is nu 2,5 jaar oud, Rome is 4,5 jaar en Mason is eerder deze maand 7 jaar geworden.