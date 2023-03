Yanina Wickmayer stoomt door naar kwartfinales in Croissy-Beaubourg

Wickmayer versloeg in de tweede ronde (achtste finales) de Française Audrey Albié (WTA 231) in twee sets: 6-1 en 6-3 De partij nam 1 uur en 10 minuten in beslag. In de volgende ronde neemt Wickmayer het op tegen de Nederlandse Lesley Pattinama Kerkhove (WTA 201), die de Française Jessika Ponchet (WTA 134), het vijfde reekshoofd, wipte. Albié schakelde in de eerste ronde tweede reekshoofd Ysaline Bonaventure (WTA 85) uit.

Greet Minnen (WTA 167) plaatste zich eerder woensdag voor de kwartfinales. Ze versloeg in de tweede ronde (achtste finales) de Russische qualifier Julia Avdeeva (WTA 511) in tweemaal 6-4. De partij duurde 1 uur en 24 minuten. In de volgende ronde wacht het Britse vierde reekshoofd Jodie Burrage (WTA 132). Zij haalde het tegen de Russin Vitalia Diatchenko (WTA 248).

De 25-jarige Minnen en 33-jarige Wickmayer dubbelen ook in Frankrijk en vormen het topreekshoofd. In de eerste ronde staan ze tegenover de Spaanse Lucia Cortez Llorca en Française Lucie Nguyen Tan.