Kamer legt advies diensten naast zich neer en wil pensioenbonussen toch terugvorderen

Het bureau van de Kamer wil toch dat de onwettige pensioenbonussen van de oud-voorzitters en de hoge ambtenaren teruggevorderd worden. Dat geven twee bronnen uit het bureau aan. Nochtans had de Dienst Boekhouding van de Kamer geadviseerd omdat niet te doen. In een advies schreef ze dat de Kamer aansprakelijk zou gesteld worden. En als het gaat over de oud-voorzitters “dat de uiteindelijke kostprijs hoger zal zijn dan de effectief teruggevorderde bedragen”.