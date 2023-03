Dit hebt u al gemist van Dwars door Vlaanderen: Merlier valt, Vanmarcke stapt af en Benoot geeft er een lap op

De koers nog niet gezien? Geen nood. Via dit overzicht bent u in een handomdraai mee alvorens de finale van deze Vlaamse voorjaarskoers losbreekt.

LIVE.Volg hier LIVE Dwars door Vlaanderen!

Het peloton is ondertussen in de Vlaamse Ardennen aanbeland en trekt naar de tweede keer Knokteberg die de poort tot de finale vormt. Sinds de eerste passage op deze heuvel zit de vlam in de pan. Vooral Trek-Segafredo en Ineos Grenadiers willen van deze lichtere Vlaamse eendagswedstrijd een lange finale maken. Het peloton trok even na half koers open en dicht als een accordeon, maar pas op de Berg ten Houte begon de wedstrijd echt. Alle grote namen, met onder meer Tom Pidcock, zijn zich ondertussen aan het mengen voorin.

Kristoff houdt laatste training in koers voor Ronde

Alexander Kristoff zat in de vlucht van de dag die al na een kleine twintig kilometer in twee schuifjes gestalte kreeg. De Noorse kopman van Uno-X greep Dwars door Vlaanderen duidelijk aan om een laatste doorgedreven training in koers te houden in functie van de Ronde van Vlaanderen, die de ondertussen 35-jarige Scandinaviër nu al acht jaar geleden won.

Alexander Kristoff. — © BELGA

Hadden ook zin in een avontuur: Ward Vanhoof (Flanders-Baloise), Oier Lazkano (Movistar), Nickolas Zukowsky (Q36.5), Yevgeniy Gidich (Astana Qazaqstan) en Leon Heinschke (Team DSM). Het peloton liet begaan. Op 150 km van de streep was de voorsprong al vier minuten, maar dat was meteen ook het maximum. Met nog een voorgift van twee minuten trokken ze een eerste keer over de Knokteberg, maar op de Kanarieberg hadden ze nog altijd dik anderhalve minuut voorsprong.

Trek-Segafredo doet peloton surplacen én vliegen

De ploeg van Steven de Jongh opende de finale op negentig kilometer van het einde met een zeer merkwaardige tactiek. Alsof ze er een intervaltraining van een paar uur van wilden maken.

Op de Knokteberg reden ze eerst over de volledige breedte van de weg, maar na de top richting Hotond gaven ze er een patat op. Met een gretige Jasper Stuyven die het peloton langs alle kanten deed scheuren onderweg naar de Kortekeer. En daarna nog eens het pak blokkeerde, maar Lewis Askey raakte alsnog door de blokkade en anticipeerde voor de vierde helling van de dag. Terwijl Edoardo Affini van Jumbo-Visma het zaakje liet open.

Op de Kortekeer rekenden ze zowaar 7 km per uur. Om eenmaal boven opnieuw te koersen en iedereen op het lint te zetten en dan op de brede weg 78 km per uur te halen en snoeihard de stenen van de Mariaborrestraat op te draaien. Door die zotte tactiek bestond de eerste groep ineens nog uit slechts vijftig man en lag het peloton in drie stukken uiteen.

Trek-Segafredo hanteerde een merkwaardige koerstactiek. — © Eurosport

Versnelling van gretige Alaphilippe op Berg ten Houte

Een gretige Julian Alaphilippe, ondanks schakelproblemen, pakte op de Berg ten Houte uit met een versnelling. Terwijl wat verder Tim Merlier op diezelfde kasseien op zijn achterwerk zat nadat de Belgische kampioen door een schakelprobleem viel. Heel veel renners verloren daar Dwars door Vlaanderen, zoals Olav Kooij die boven de indruk gaf op te geven. Net als Sep Vanmarcke die in de laatste groep zat verzeild.

Onmiddellijk na de top ging Laporte ook mee met Alaphilippe. Het leidde tot een interessante eerste groep voorin met onder meer Arnaud De Lie, Jasper Philipsen, Tosh Van der Sande en Tiesj Benoot. Op de Kanarieberg plooide Arnaud De Lie onder de mokerslagen van Tiesj Benoot. Alleen Christophe Laporte en de tandem Quinten Hermans-Jasper Philipsen konden het tempo aan. Oftewel twee renners van Jumbo-Visma en een koppeltje van Alpecin-Deceuninck. Maar vrij snel erna kwam De Lie met Küng, Madouas en Ballerini opnieuw aansluiten.

Alberto Bettiol de grote afwezige

De grootste uitvaller van de dag was Alberto Bettiol van EF Education-EasyPost. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2019 startte niet omdat hij wat kniepijn heeft. Vrijdag was hij nog vijftiende in de E3 Saxo Classic, maar zondag stapte hij uit Gent-Wevelgem in Flanders fields.

Daarbovenop tastte Stefan Bissegger even na halfweg naar zijn elleboog. De Zwitser werd overgebracht naar het ziekenhuis van Ronse.

Bij Intermarché-Circus-Wanty werd dinsdagavond nog zwaar ingegrepen. Zowel Julius Johansen, Boy van Poppel als Loïc Vliegen werden van de lijst gehaald en vervangen door Gerben Thijssen, Sven-Erik Byström en Adrien Petit. Vliegen werd vrijdag in de loop van de E3 Saxo Classic ziek. Bij Team DSM verving de Brit Sean Flynn de Deen Frederik Rodenberg, oftewel een onbekende jonge soldaat voor een al even onbekende krijger in de laatste slag voor de Ronde van Vlaanderen. Geoffrey Soupe, Kevin Vermaercke en o.a. Andrii Ponomar waren er opnieuw niet bij.