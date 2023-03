Vier kinderen zonder gordel op achterbank betrapt bij actie rond veilig schoolverkeer

De politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken heeft woensdag een controleactie rond veilig schoolverkeer gedaan. Er werden negen boetes uitgeschreven voor mensen die hun gordel niet droegen. Een bestuurder had vier kinderen op zijn achterbank zitten, hoewel er maar drie zitplaatsen waren. Bovendien was geen enkel kind vastgemaakt. Er werden twee opgedreven bromfietsen betrapt. Eén chauffeur had geen geldig rijbewijs, een andere reed met een rijverbod. siol