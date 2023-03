Vijf aanhoudingen in witwasonderzoek, illegaal vermogen geraamd op 9,5 miljoen euro

In het kader van een groot witwasonderzoek zijn vorige week verschillende huiszoekingen uitgevoerd in onder meer Antwerpen, Brasschaat en Knokke-Heist. De politie nam 700.000 euro cash, Rolex-horloges, wapens en tien voertuigen in beslag. Vijf verdachten werden aangehouden door de onderzoeksrechter. Het illegale vermogen dat via de witwaspraktijken werd bekomen, wordt volgens het parket van Antwerpen momenteel op 9,5 miljoen euro geraamd.

Het onderzoek was in 2020 gestart met info dat een 46-jarige Belg zeer grote geldbedragen, onder meer afkomstig uit de invoer van cocaïne, zou witwassen. Hij deed daarvoor beroep op verschillende eigen firma’s en op een netwerk van medeverdachten. De veertiger zou grote geldsommen hebben ontvangen, via zogenaamde ‘moneydrops’, en zou cash aan anderen ter beschikking hebben gesteld.

Hij leverde volgens het parket ook hand- en spandiensten aan criminele organisaties die in de haven van Antwerpen partijen cocaïne uit containers willen halen. Zo zou hij onder meer in dekladingen hebben geïnvesteerd, waarin de cocaïne verstopt kon worden.

Samen met medebeklaagden zou hij ook gelden van multinationals uit de petroleumsector hebben witgewassen door een systeem van valse contracten en valse facturen. Gelden zouden worden doorgestort naar eigen vennootschappen, maar ook naar rekeningen in de Verenigde Arabische Emiraten en Bulgarije. Voor het versluizen van gelden zouden luxehorloges worden gekocht en verkocht.

“Data uit het onderzoek naar Sky ECC heeft voor extra informatie gezorgd rond deze grootschalige witwaspraktijken. De speurders maakten in deze fase een berekening van het illegale vermogensvoordeel en dat wordt op minstens 9,5 miljoen euro geraamd”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

Vorige week werden huiszoekingen uitgevoerd in Antwerpen, Brasschaat, Knokke-Heist, Stabroek en Vorst. In opdracht van het Bureau van de Procureur-Generaal van Zwitserland werden op dezelfde dag in verschillende Zwitserse kantons huiszoekingen uitgevoerd door de federale politie en de kantonpolitie via rechtshulpverzoeken van de Belgische autoriteiten. Ook in het Verenigd Koninkrijk werden huiszoekingen verricht.

Na de invallen werden in ons land vijf mannen tussen 33 en 51 jaar voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van witwas, schriftvervalsing en criminele organisatie. “Een verdachte werd vrijgelaten onder voorwaarden. De vier anderen werden aangehouden, waarbij een van hen onder elektronisch toezicht werd geplaatst. De raadkamer heeft intussen de aanhouding van drie verdachten bevestigd, voor de vierde wordt de zaak vrijdag behandeld. Vorige week werd ook nog een 46-jarige Israëli opgepakt. Zijn aanhouding werd ook al bevestigd door de raadkamer”, zegt Kristof Aerts.