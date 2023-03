Handelaars gestraft voor verkoop illegale spyware nadat zestiger betrapt wordt op voyeurisme bij zijn eigen zoon

Drie handelaars uit Kortrijk, Kuurne en Harelbeke zijn door de rechter in Veurne gestraft voor het verkopen van illegale spyware. Zo’n proces is uitzonderlijk in ons land. De feiten kwamen aan het licht nadat een 60-jarige man uit Deerlijk betrapt werd op voyeurisme nadat hij de software installeerde op de telefoon van zijn zoon.

De feiten kwamen in november 2019 aan het licht en begonnen allemaal toen er een drugsonderzoek liep naar de 60-jarige H.D. uit Deerlijk. Die had samen met een kompaan een cannabisplantage opgezet. Toen de speurders zijn telefoon uitlazen, stootten ze op naaktbeelden van een jongeman. Het bleek dat hij zijn zoon stiekem filmde in de badkamer. De man had op de gsm van de jongeman ongevraagd spyware had geïnstalleerd zodat hij hem met zijn eigen toestel kon volgen en diens gesprekken en foto’s kon bekijken.

In de badkamer had hij ook een camera geïnstalleerd om hem te filmen. Voor de drugsfeiten kreeg H.D. al 10 maanden cel en voor het voyeurisme 6 maanden effectief. De rechter vond die straf nu voldoende voor alle feiten samen en dus kreeg hij geen extra straf meer voor het installeren van de spyware. De man verkreeg de opslorping.

Illegaal

Drie handelaars uit Kortrijk, Kuurne en Harelbeke werden wel gestraft voor de handel in die software. Een 53-jarige man uit Harelbeke omdat hij de gsm met die software had verkocht aan de voyeur, een 40-jarige man uit Kuurne omdat hij als reseller ook software op toestellen installeerde en doorverkocht en een 33-jarige man uit Kortrijk omdat hij klant was bij de andere handelaars en die software aankocht voor zijn eigen klanten. Allen stelden ze niet te weten dat het om illegale software ging. “Nochtans is het sinds 2017 verboden en moeten handelaars dit weten”, sprak de procureur. “Deze software is illegaal en wordt zonder toestemming op andermans apparaten geïnstalleerd. Dit zijn inbreuken op de privacywetgeving.”

De drie handelaars kregen allen geldboetes tussen 4.000 euro, de helft met uitstel, en 8.000 euro, de helft met uitstel.