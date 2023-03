GETEST. De krulset zonder hitte: “Ik voel me net Ariel uit ‘De kleine zeemeermin’”

Met een klassieke krultang. Wie een beetje handig is, kan het ook met een stijltang. Of met krulspelden. Ja, wie niet gezegend is met een weelderige bos krullen, weet dat je steile lokken leven inblazen soms een heel gedoe kan zijn. Maar niet met de satijnen krulset, althans als we sociale media mogen geloven. In geen tijd én zonder hittebron belooft zo’n set je stijlvolle krullen maar klopt dat ook? Wij deden de test.