Parkwachter bij keel gegrepen op recyclagepark van Genk: “Dit kunnen we niet tolereren”

Op het recyclagepark van Genk heeft een bezoeker vorige week woensdag een parkwachter bij de keel gegrepen. “Dit kunnen we niet tolereren. We vragen meer respect voor onze mensen”, zegt Kris Somers, directeur van Limburg.net.

Hoewel er wel vaker discussies ontstaan op de recyclageparken van Limburg.net, loopt het volgens Somers zelden zo uit de hand als vorige week. “De parkwachter sprak een bezoeker aan omdat die zich niet hield aan de sorteerregels. Daarop ontstond een woordenwisseling en werd onze medewerker bij de keel gegrepen. De politie is ter plaatse gekomen en heeft een pv opgesteld.”

Limburg.net heeft zich burgerlijke partij gesteld. “Want dit kunnen we niet tolereren, hier is geen enkel excuus voor. Gelukkig heeft de parkwachter geen grote lichamelijke kwetsuren overgehouden aan het voorval, maar psychologisch heeft hij het wel heel moeilijk. Daarom is hij een tijdje afwezig. Door de agressie roepen we onze bezoekers op om de parkwachters met respect te behandelen. De overgrote meerderheid is uiteraard wel vriendelijk, maar dit soort voorvallen willen we zo veel mogelijk vermijden.” siol