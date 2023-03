Studenten hoger onderwijs leven week lang samen met 70-tal personen met beperking in Maasmechelen

140 studenten uit het hoger onderwijs leven een week samen met een 70-tal personen met een beperking in Vakantiehuis Fabiola in Maasmechelen. De studenten staan in voor de dagelijkse verzorging en voor een zinvolle dagbesteding. Voor de studenten is dit een ideale ervaring, maar ook de personen met een beperking vinden het fijn om nieuwe jonge mensen te leren kennen.