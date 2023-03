Voka Limburg: "Te gemakkelijk om thuis te zitten en geld te verdienen"

"Het is te makkelijk voor werklozen om thuis te zitten en geld te verdienen." Dat is de conclusie van de conjunctuurbarometer van Voka. Er zijn te veel openstaande vacatures voor knelpuntberoepen in onze provincie. Dat merken ze ook bij uitzendbureau Trixxo. Zij kunnen niet anders dan buitenlandse werkkrachten aanwerven. Voka roept de politiek op om werken aantrekkelijker te maken voor Belgische werkkrachten die nu thuis zonder werk zitten.