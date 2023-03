Minister Khattabi stelt herstellabel voor in Hasselt: "Toestellen herstellen is beter voor milieu". — © TV Limburg

"Kan dit nog hersteld worden?" Het is de meest gestelde vraag bij marktleider LetMeRepair in Hasselt, het vroegere Servilux. Klanten komen er met een tv, wasmachine of koffiezet. Maar zoals er een energielabel op die toestellen staat, wil de federale Minister van Leefmilieu Zakia Khattabi er ook een herstellabel op plakken. Zo ziet de klant bij aankoop of het product wel duurzaam is en hersteld kan worden. Ze kwam haar wetsontwerp vanochtend voorstellen in Hasselt.