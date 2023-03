14 Riemstenaren maken sportieve voornemens waar met Start to Run

Riemst

Zo’n 14 enthousiaste Riemstenaren zijn dinsdag 28 maart begonnen aan Start to Run, het jaarlijkse gezondheidsproject van de gemeentelijke sportdienst. In tien weken leert sportpromotor Jos Meers hen van 0 tot 5 km joggen.

“Ook nu weer is het initiatief een succes”, vertelt Jos. Zelf leidt hij de lessen elke dinsdag, op donderdag kan hij rekenen op de hulp van Eddy van joggingclub De Mergellopers. “De eerste lessen lopen we op de Finse piste rond Sporthal Op ’t Reeck, nadien volgen we een iets langer parcours in de omgeving. Naast de twee begeleide lessen verwachten we dat de deelnemers wekelijks ook één keer zelfstandig joggen.”

Daniël (48) uit Riemst volgt Start to Run voor zijn gezondheid en wil daarom meer sporten en bewegen. “In juni wil ik Maastrichts Mooiste lopen”, zegt hij hoopvol. Ook Manon (40) uit Heukelom wil haar conditie onderhouden. “Ik nam in september deel aan de Obstacle Run in Sittard en kreeg daar de smaak te pakken”, vertelt ze. Youngster Rik (10) is sportief aangelegd - hij is een goede zwemmer - en jogt samen met zijn mama. Zij volgt voor de tweede keer Start to Run. (eva)