140 Limburgse studenten leven week lang mee met mensen met een beperking in Vakantiehuis Fabiola

In Vakantiehuis Fabiola in Maasmechelen verblijven deze week 140 studenten van de Universiteit Hasselt, Hogescholen PXL, UCLL en het Provinciaal Instituut voor Verpleegkunde. Zij lopen een weekje mee en helpen er mensen met een beperking.

“We leven een week lang, dag en nacht, tussen 70 personen met een beperking en bieden hen naast zorg en plezier tal van activiteiten aan”, vertelt studente Revalidatiewetenschappen Lies Waegemans. “Dit is waardevol voor de bewoners, maar ook voor de studenten”, vindt coördinator Marga Swerts van de activiteitenweek. “We staan paraat voor volwassenen met een fysieke of mentale beperking, tot kinderen met ontwikkelingsstoornissen”, geeft studente Britt Luyckx aan.

“Iedere deelnemer in Vakantiehuis Fabiola heeft andere zorgnoden en capaciteiten”, vertelt studente Runne Heeren. “Vandaag staat rolstoeldansen op het programma en straks bakken we samen koeken. We hebben de deelnemers ook in een andere wereld gebracht door ze een virtual reality-bril te laten dragen. Sommige bewoners vinden dit tof, anderen vinden het beangstigend. Naast dit alles is er ruimte voor ergotherapie en kinesitherapie.”

“Door de studenten intensief een week lang samen te laten leven met mensen met een beperking zien ze echt wat de impact van een beperking is op het sociale leven van een bepaalde persoon en hun omgeving”, zegt medecoördinator Kristof Huts. “De ervaringen die de studenten opdoen, worden elke dag besproken met hun begeleiders en docenten.” (mmd)