Kinderen trotseren regenweer tijdens Herk Loopt

Herk-de-Stad

De sportdienst van Herk-de-Stad en de plaatselijke joggingclub Kannemie sloegen de handen in elkaar voor de loophappening Herk Loopt. Daarmee willen ze het bewegen bij kinderen stimuleren.

Zo konden kinderen van 3 tot 6 jaar deelnemen aan de afstand van 300 meter. Meedoen was daarbij belangrijker dan winnen. Daarom kregen ook alle kinderen het rugnummer 1. Eerst liepen ze allemaal samen achter de begeleiding, op het eind mochten ze de ziel uit hun lijf lopen. Voor de 6- tot 12-jarigen stond 1 km op het programma. Tieme Adams (7) ging die uitdaging aan. “Het slechte weer schrikt me niet af”, vertelt hij. “Ik speel ook voetbal bij jeugdvoetbal Groot-Herk. Daar sta ik in het doel of speel in de verdediging. Mijn grote voorbeeld is Kevin De Bruyne.”

De opbrengst van de jeugdlopen van Herk Loopt gaat naar de vzw Wens Ambulancezorg. (lw)