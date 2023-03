800 kinderen vieren 66-jarig jubileum van Ridders van de Kromme Elleboog in stoet

Halen

De Halense carnavalsvereniging Ridders van de Kromme Elleboog viert dit jaar haar 66-jarig bestaan. Naar aanleiding van dat magische jubileum van 6 x 11 organiseerde de vereniging een stoet samen met alle basisscholen van Halen.

Zo’n 800 kinderen namen deel aan de stoet. De kleuters reden rond in een wagen en de kinderen van het lager onderwijs stapten in de stoet. Sommigen waren uitgedost als indianen, andere kinderen veranderden hun school in een woonzorgcentrum. Louise Spillebeen, Febe Nelis, Noemie Hellin, Leon Ruytinx en Chloé Vlayen hadden met hun klas heel wat tijd gestoken in hun deelname. “De juf kwam op het idee om met paraplu’s op te stappen”, vertellen ze. “We zijn er een paar dagen mee bezig geweest.” (lw)