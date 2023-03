Hervorming Franstalige schoolvakanties leidt tot problemen voor Brusselse opvang

De hervorming van de Franstalige schoolvakanties heeft heel wat gevolgen voor de buitenschoolse opvang van Nederlandstalige kinderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daar zijn de leden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie het unaniem over eens. Toch is er onenigheid over de oplossing voor het probleem.

In 2021 besloot de Franstalige gemeenschapsregering om vanaf 2022 de schoolvakanties te hervormen. Zo is de zomervakantie met twee weken ingekort en werden herfst- en krokusvakanties met een week verlengd. Dat heeft als gevolg dat de schoolvakanties van Nederlandstalige scholen niet langer volledig gelijklopen met de schoolvakanties van de Franstalige scholen.

Vooral de paasvakantie is een doorn in het oog van de Vlaamse gemeenschap in Brussel, waarbij Nederlandstalige kinderen dreigen uit de boot te vallen bij het vinden van buitenschoolse activiteiten en opvang. Een situatie die het Nederlands onderwijs in Brussel minder aantrekkelijk zou maken en problematisch kan worden voor ouders en hun kroost in Brussel en rand. Het probleem heeft zelfs invloed op de Brusselse werkvloer en het openbaar vervoer. De Franstalige paasvakantie vindt plaats in mei, de Nederlandstalige begin april.

Hoewel de Vlaamse gemeenschapscommissie in Brussel unaniem van oordeel is dat de schoolvakanties in het Franstalige onderwijs tot problemen leiden voor Nederlandstalige ouders en kinderen in Brussel, kwam het tijdens de vergadering woensdag tot een confrontatie tussen de raadsleden van Groen en N-VA.

Volgens de Groen-fractie is er genoeg wetenschappelijke evidentie om het systeem langs Vlaamse kant ook in te voeren. N-VA is het daarmee niet eens en wijst erop dat dat eerst ook nog in de werkelijkheid moet worden vastgesteld. Volgens Groen-raadslid Arnaud Verstraete heeft de Franstalige gemeenschap “een duidelijke hand uitgestoken richting Vlaanderen om het systeem samen te hervormen”. “Dit is niet de schuld van Vlaanderen”, zegt Gilles Verstraeten, VGC-raadslid voor N-VA.