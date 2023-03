Eerste van nieuwe Belgische mijnenjagers te water gelaten: “Belangrijk moment”

Op een scheepswerf in het Franse Concarneau is woensdag de M940 Oostende te water gelaten, het eerste van twaalf mijnenbestrijdingsvaartuigen die door België en Nederland samen zijn besteld om de bestaande mijnenjagers te vervangen. De Belgische en Nederlandse ministers van Defensie, Ludivine Dedonder en Kajsa Ollongren, de Belgische chef Defensie admiraal Michel Hofman en Oostends burgemeester Bart Tommelein waren aanwezig bij de ceremonie.

Minister Dedonder noemde de tewaterlating een “belangrijk moment”. “Dit is het eerste van twaalf zusterschepen”, zei ze. De zeemachten van België en Nederland zullen elk 6 van de nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen in ontvangst nemen.

De defensieminister prees de innovatie in het project. “De technologie zorgt ervoor dat we op een nog veiligere manier kunnen werken”, zei ze. De mijnenbestrijdingsvaartuigen blijven immers uit het mijnenveld en sturen drones uit om de mijnen op te sporen en te vernietigen.

Op de scheepswerf van scheepsbouwer Piriou is woensdag ook de kiel gelegd voor het tweede Belgische schip van de nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen, de toekomstige M941 Tournai (Doornik). Daarvoor werd een historische munt van de stad Doornik gelast in een van de onderdelen van het schip. Belgian Cheetah Camille Laus, de meter van de Tournai, was daarbij aanwezig.

De Oostende is 82,6 meter lang en 17 meter breed. Het schip wordt geassembleerd bij scheepsbouwer Piriou in Concarneau, in Finistère in West-Frankrijk. De in totaal twaalf mijnenjagers moeten tussen 2024 en 2030 geleverd worden en moeten de meer dan dertig bestaande Belgisch-Frans-Nederlandse mijnenjagers vervangen. Die zijn in de jaren 1980 in dienst genomen.

Het contract voor het ontwerp en de bouw van 12 mijnenbestrijdingsvaartuigen werd in 2019 toegekend aan Belgium Naval & Robotics (BNR), een consortium naar Belgisch recht van de Franse ondernemingen Naval Group en ECA Robotics, gespecialiseerd in varende drones. Het programma kost naar schatting 2,2 miljard tot 2,6 miljard euro.

