Duitsland maakt zich op voor eerste buitenlandse staatsbezoek van koning Charles

Oorspronkelijk zou het koningspaar eerst Frankrijk en dan Duitsland bezoeken, maar de reis werd geannuleerd door de sociale onrust over de pensioenhervorming bij onze zuiderburen.

In de Duitse hoofdstad hangen in de buurt van de Rijksdag, de thuisbasis van het parlement, en in het gebied rond de Brandenburger Tor Britse vlaggen voor de vorst en de koningin-gemalin van het Verenigd Koninkrijk, die rond 15 uur zouden aankomen.

Volgens het Duitse persagentschap DPA stonden tegen de middag al honderden fans van het koningshuis te wachten in een lange rij voor de toegangscontrole aan de Pariser Platz, velen met Britse vlaggetjes in de hand. In de afgebakende zone zouden ongeveer 1.500 toeschouwers worden toegelaten.

Er zijn tot 1.100 politieagenten gemobiliseerd en er is versterking gevorderd uit andere regio’s, evenals 20 explosievenhonden.

Het staatsbezoek van de 74-jarige koning Charles aan Duitsland markeert een nieuwe start in de relatie tussen het VK en de Europese Unie, zei Miguel Berger, de Duitse ambassadeur in Londen aan de Britse radiozender BBC4. Het laatste staatsbezoek van de vorig jaar overleden Queen Elizabeth II was ook aan Duitsland, aldus nog Berger.

Ook bondspresident Frank-Walter Steinmeier, die de monarch zal begeleiden tijdens zijn bezoek, spreekt van een belangrijk Europees gebaar. “Ik wil hem, maar natuurlijk ook alle Britten zeggen: wij in Duitsland, wij in Europa, willen nauwe en vriendschappelijke banden met het Verenigd Koninkrijk, ook na de brexit”, benadrukte Steinmeier.

De rode loper ligt al klaar.