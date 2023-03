Frankrijk bindt de strijd aan met onrealistische schoonheidsidealen op sociale media

Influencers zijn overal. Wie tegenwoordig Tiktok of Instagram opent, wordt haast meteen geconfronteerd met betaalde samenwerkingen en weinig realistisch uitziende verschijningen. Maar net omdat we zo vaak filters zien voorbijkomen, wordt het steeds moeilijker om fictie en realiteit van elkaar gescheiden te houden. Met alle gevolgen van dien, niet in het minst voor ons zelfbeeld.

Daar wil Frankrijk nu iets aan doen. Hoewel influencers lang door de mazen van het net glipten wat betreft regelgeving, wil de regering daar nu verandering in brengen. “Hoewel de sector een bron van creativiteit en economische rijkdom is, verankerd in het dagelijkse leven van miljoenen landgenoten, is de regelgeving vaak onbestaande of te vaag”, aldus Bruno Le Maire, Minister van Economie.

Tijd dus om dat probleem aan te pakken. De oplossing bevat enkele opvallende punten. Zo zullen influencers voortaan expliciet moeten vermelden wanneer ze een filter gebruiken, om onrealistische schoonheidsidealen tegen te gaan. Bovendien zal de sector moeten beantwoorden aan dezelfde regels als de klassieke media, wat onder andere inhoudt dat reclame voor plastische chirurgie niet meer toegelaten zal zijn.