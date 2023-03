Ze maakte zich onsterfelijk met doldwaas interview en is populair bij wielerfans, maar: “Het peloton moet Uttrup-Ludwig niet”

Cecilie Uttrup Ludwig werd in Vlaanderen wereldberoemd toen ze na haar podiumplek in de Ronde van Vlaanderen een iconisch interview gaf. Sindsdien is de Deense een publiekslieveling en enorm populair bij handtekeningen/selfiejagers. Maar in het peloton zelf...

“We put the hammer down” is een uitspraak die plots elke wielerfan kende. Uttrup Ludwig legde daarmee uit hoe de koers ontplofte op de Kwaremont in 2019.

“Het was geweldig, weet je! En mensen die riepen langs de kant van aaaaaaaaaaaaahhhh! Je voelt die energie gewoon. En je neemt het allemaal op van jaaaa ze supporteren voor mij! Het was écht cool! Zo veel supporters, gek! En dan die sprint? Ja, je ziet die finish van ver aankomen. We keken achteruit en je ziet ze volle gas afkomen. Wij van sh*t sh*t sh*t, ze mogen er niet bijkomen! Ik was zo dood als een pier op het einde, maar ik ben gelukkig. Ja, een gelukkige dode pier!”

De Deense van FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope was toen al niet aan haar proefstuk toe en won afgelopen zomer - na een resem ereplaatsen - een rit in de Tour des Femmes, waarna ze een bijzonder emotioneel interview gaf op de Franse televisie.

“Ik besef nog niet dat ik Marianne Vos op zo’n aankomst heb geklopt”, sprak Uttrup Ludwig na afloop. “Ongelooflijk, het was al zo vaak net niet. In de laatste bocht zat ik nochtans niet in de beste positie, maar ik bleef gewoon vechten en kon met een ultieme inspanning de anderen nog voorbij. Ik win hier gewoon een rit in de Tour, ongelooflijk.”

Ellen van Dijk is de regerende wereldkampioene tijdrijden. — © ISOPIX

Kortom: Uttrup Ludwig is best wel een fenomeen. Ze is naast Annemiek van Vleuten (196.000) en Marianne Vos (159.000) een van de best gevolgde rensters op Instagram met 144.000 volgers. Maar in het peloton is de Deense kampioene blijkbaar niet zo populair. Dat vertelden collega Ellen van Dijk - momenteel zwanger van haar eerste kind - en gewezen renster Roxane Knetemann in de podcast van de wereldkampioene tijdrijden.

De twee Nederlandse vrouwen hadden het in ‘Wegkletsen’ over de Strade Bianche. Daarin probeerde de Deense alles om mee te kunnen met Demi Vollering en Lotte Kopecky, maar was op 10 kilometer van de streep het vat volledig af.

“Dat was heerlijk”, riep Kneteman over het moment dat Uttrup Ludwig bijna tot stilstand kwam op een helling. “Ik vind haar zo’n irritante renster. Ze is altijd aan het schreeuwen en zaniken. Dat kon ik zelf ook wel goed, maar bij haar is er altijd zo’n poeha omheen. Dit was de lekkerste chasse patate die ik ooit heb gezien.”

Van Dijk beaamde: “Ze is een renster die nooit een zuchtje wind vangt, ze zit altijd in het wiel, ze wacht altijd af. De mensen vinden haar fantastisch in de media, maar bij de rensters… Niemand moet iets van haar hebben.”