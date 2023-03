Vernederende foto’s van bewoners woonzorgcentrum Villa Rosa: milde straf voor zorgkundige

De zaak Villa Rosa zorgde in 2018 voor veel ophef. Er zouden tal van pijnlijke foto’s de ronde doen van bewoners via sociale media. Uiteindelijk heeft het parket maar twee beelden weerhouden. Het was de Truiense zorgkundige die een vrouw in een vreemde houding in bed op beeld zette, net zoals een bewoner die niet veel later zou overlijden. Ze voorzag de foto’s ook van commentaar. De beelden dropte de dader in een besloten WhatsApp-groepje met enkele andere collega’s. “Het was voor ons een uitlaatklep om te verwerken wat we meemaakten”, sprak de Truiense. Zo besloten bleek die groep niet te zijn, want de foto’s kwamen uiteindelijk bij derden en de pers terecht.

Schadevergoeding

Aanvankelijk kwamen vier vrouwen in het vizier van de speurders voor het verspreiden van de ongepaste beelden. Uiteindelijk verscheen enkel de 47-jarige vrouw voor de rechter. “Ik ben als enige zo eerlijk geweest om toe te geven dat ik die twee foto’s heb gemaakt. De andere collega’s zwegen”, klonk het. “Het dossier is een samenraapsel van andere dossiers. Niet alle stukken zitten erin”, hekelde de rechter vorige maand nog het onderzoek. Wel volgde het ontslag voor de vier werknemers. De Hasseltse strafrechter oordeelde woensdag dat de betichte zich schuldig maakte aan inbreuken op de privacy. Het argument dat dit alles kaderde in ‘verwerking’ werd in de vuilnisbak gekieperd. Bij de strafmaatbepaling is rekening gehouden met de langdurige stilstand in het dossier, wat niet te wijten was aan de beschuldigde. De rechtbank was dan ook van oordeel dat de redelijke termijn overschreden was en dat een eenvoudige schuldigverklaring volstaat voor de dader. Het parket had op het proces nog een boete van 1.200 euro betaald. De proceskosten van 165 euro zijn wel voor de rekening van de veroordeelde, net zoals een schadevergoeding van 1 euro plus een rechtsplegingsvergoeding van 225 euro aan Zorgbedrijf Sint-Truiden (Villa Rosa).