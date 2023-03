Bijna helft van amateurclubs wil spelers minder betalen, maar “zwart geld zal altijd blijven”

Bijna de helft van de clubs in het Limburgse amateurvoetbal overweegt te gaan snoeien in haar spelersvergoedingen. En twee op de drie (!) zeggen dat zwart geld altijd zal blijven circuleren in het voetbal. Dat blijkt uit een rondvraag van onze redactie. “Er zullen altijd clubs zijn die achterpoortjes vinden.” Vandaag: deel 3 van onze enquête (slot).