Junitas kan buitenruimte met boksbal bouwen dankzij Bret Gelieren Solidair

Genk

De vereniging Bret Gelieren Solidair heeft 1.700 euro geschonken aan Junitas, het voormalige Jongenstehuis in Genk. De cheque werd maandag overhandigd. “Het gaat om de opbrengst van onze winterbarbecue”, zegt Tjeu Neyens van Bret Gelieren Solidair. “Daar zijn heel wat mensen op af gekomen en daar zijn we hen dankbaar voor.” Met de opbrengst gaat Junitas een buitenruimte met een boksbal bouwen waar jongeren hun energie kwijt kunnen.

Het is niet de eerste keer dat de vereniging in de bres springt voor goede doelen. Eerder mocht vzw De Stap 2.500 euro in ontvangst nemen en werd er 1.500 euro geschonken aan de Speelbus van Campus O3. (cn)