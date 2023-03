Jongeren met autisme en ADHD komen tot rust op rug van paard Thor

Het CTP is gevestigd in de Landense deelgemeente Attenhoven, op een steenworp van Gingelom en Sint-Truiden. Zowel de begeleiders als de ruiters-cliënten komen hoofdzakelijk uit Limburg. “Jaren geleden zijn we begonnen in Wilderen”, zegt Truienaar Paul Vlayen, voorzitter van de vzw. “Intussen zijn we al twaalf jaar gehuisvest op de oude voetbalpleinen van Olympic Landen. Wij hebben drie vaste medewerkers en een tiental vrijwilligers. Vooral Limburgers, mensen uit Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Gingelom. Voorts ook acht instructeurs paardrijden.”

Het CTP biedt een ruim pakket aan voor kinderen, jongeren, maar ook volwassenen met bijzondere ondersteuningsnoden. Paardrijden wordt steeds meer ingezet als therapie voor mensen met een niet-aangeboren hersenaandoening, AD(H)D, hechtingsproblemen, autisme enzomeer.

© rr

“Het gros van de ruiters, zoals wij onze cliënten noemen, zijn jongeren die speciaal onderwijs volgen of in zorgvoorziening verblijven. Ze komen hier tot rust, kweken zelfvertrouwen, leggen sociale contacten enzomeer. De vraag is zo groot dat een kind van twaalf jaar dat een hersentumor heeft, helaas op de wachtlijst staat”, aldus Paul Vlayen.

Om aan die groeiende behoefte te voorzien, is er nu dus een negende paard binnengehaald: Thor. “We hebben Thor op een zorgboerderij in Westmalle op de kop kunnen tikken. Thor is een Noorse Fjord. Het is een rustig, betrouwbaar dier, zeker geen hevig sportpaard. Het voelt zich al thuis bij ons naast de Ierse Tinkerpaarden en de Oostenrijkse Haflingers.” (gre)

Kiwanis Sint-Truiden Haspengouw en TACT Sint-Truiden organiseren op zondag 16 april de Bloesemrun, een recreatieve loopwedstrijd voor jong en oud, met start en aankomst in het Hasp-O-scholencomplex in Zepperen. De opbrengst hiervan gaat naar het CTP.