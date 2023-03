Sir Alex Ferguson en Arsène Wenger opgenomen in Hall of Fame Premier League

Sir Alex Ferguson en Arsène Wenger zijn woensdag officieel opgenomen in de Hall of Fame van de Premier League. Daarmee zijn zij de eerste twee managers die deze eer te beurt vallen.

De Hall of Fame huldigt personen die een uitzonderlijke staat van dienst hebben in de Premier League. Het is de hoogste individuele eer die de Engelse hoogste voetbalklasse toekent.

Met hun inhuldiging worden Ferguson en Wenger beloond voor hun ongeziene successen bij respectievelijk Manchester United en Arsenal. Ferguson leidde United naar maar liefst 13 titels en is daarmee de succesvolste manager ooit in de Premier League. Hij was er coach van 1986 tot en met 2013. United won in deze periode ook twee keer de Champions League. “Ik ben echt verheugd om opgenomen te worden in de Premier League Hall of Fame. Het is een eer als je zo’n erkenning krijgt”, aldus Ferguson in een eerste reactie.

© AFP

Wenger stond tussen 1996 en 2018 aan het roer bij Arsenal en won in die periode drie titels. De meest in het oog springende hiervan was die van het seizoen 2003/04. Arsenal verloor dat seizoen geen enkele keer. Geen enkel ander team in de geschiedenis van de Premier League slaagde hier ooit in. “Ik ben erg dankbaar dat ik ben geselecteerd voor de Premier League Hall of Fame,” aldus een trotse Arsene Wenger. “We wilden de fans altijd iets speciaals geven en als je spelers hebt die tot opmerkelijke dingen in staat zijn, is de verplichting tot perfectie voor mij het belangrijkste.”

In april 2022 kreeg ook Vincent Kompany een plaatsje in de prestigieuze Hall of Fame. Kompany speelde tussen 2008 en 2019 bij Manchester City en leidde de club als kapitein naar maar liefst vier titels.