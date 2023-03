Wijerkoekje is eerste erkende product van natuurgebied De Wijers

Het Wijerkoekje, samengesteld met ingrediënten die uitsluitend in de streek te vinden zijn, is het eerste product dat het natuurgebied De Wijers moet kenmerken.

De idee komt van Kristof Vlayen en Debby Broux van het Zonhovense Het Zoete Magazijntje die sinds deze week er ook een officiële erkenning voor kregen. Een moment dat ook gedeputeerden Inge Moors (cd&v) en Bert Lambrechts (N-VA) niet aan zich wilden laten voorbijgaan. “De erkenning van Wijersproducten is zowel voor de streek als voor de ondernemers interessant”, zegt Inge Moors. “Die komt er wel pas na een goedkeuring op basis van een uitgebreid merkenbeleid. Belangrijk hierin is dat de waarden van De Wijers gerespecteerd worden in het product. Voor de streek is het een meerwaarde dat lokale ondernemers die promoten.” (cn)

Wie met een Wijersproduct de markt op wil en dat ook erkend wil zien, surft naar dewijers.be/sterkmerk.