GEMEENTERAAD. Burgemeester over files aan Ekselse keuring: “Bel zelf regelmatig politie wanneer ik auto’s zie aanschuiven”

Hechtel-Eksel

Autokeuring: Aan de autokeuring in Eksel werd eind februari een omgevingsvergunning afgeleverd voor een uitbreiding van het gebouw. “Twee bijkomende lijnen 7 en 8 moeten het gevaarlijke probleem van aanschuivende auto’s op de Eindhovensebaan oplossen”, stelde oppositieraadslid Sven Saenen (Groen). “Maar hebben we die zekerheid wel? Is het niet beter dat de keuring meer op afspraak zou werken zodat de toevloed wordt gespreid?” Burgemeester Jan Dalemans (HE) reageerde dat er enkele keren overleg is geweest rond de problematiek. “Zo is er al een parkwachter aangesteld. Twee bijkomende rijen is een capaciteitsverdubbeling voor de wagens die niet op afspraak komen en nu op de weg aanschuiven. In afwachting van de uitbreiding blijven er politiecontroles, en bel ik regelmatig zelf de politie wanneer ik wagens op de weg zie aanschuiven wat levensgevaarlijk is. Ik raad iedereen die dit opmerkt aan om hetzelfde te doen.”

Atletiekpiste: De verlichting van de atletiekpiste is aan vernieuwing toe, en schepen Nele Lijnen (HE) lichtte toe dat de keuze valt op het aanbrengen van duurzame led-verlichting. De geraamde kostprijs is iets minder dan 55.000 euro, inclusief btw.

Onderwijs: Schepen voor Onderwijs Johan Feyen (HE) lichtte de gevolgen voor de gemeentelijke basisschool toe van het nieuwe decreet leersteun dat ingaat vanaf volgend schooljaar op 1 september. “De huidige ondersteuningsnetwerken zullen evolueren naar leersteuncentra. De gemeentelijke basisschool werkte de voorbije schooljaren samen met NOA Kempen wat verder zal gaan als LSC Kosmos. De ondersteuning voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften blijft hetzelfde, maar omdat alle ondersteunende types vanuit één centrum zullen worden aangeboden, zal dat een vereenvoudiging zijn van de samenwerking met de school.”